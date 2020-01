RCC Botucatu promove Rebanhão de Carnaval

A Renovação Carismática Católica de Botucatu realizará, no dia 23 de fevereiro, o Rebanhão de Carnaval, na Paróquia Sagrada Família (Rua Carlos Bauer Filho, 435 – Jardim Brasil), das 8h às 18h. Neste ano, os fiéis irão refletir sobre o tema: “Não vos conformeis com este mundo” (Romanos 12, 2).

Durante todo o dia, todos poderão participar de uma série de atividades, como: atendimento de confissões, Santa Missa, palestras, orações, cânticos, teatros e outras surpresas. Haverá também atividades especiais para crianças e adolescentes de 4 a 13 anos de idade, que estiverem obrigatoriamente acompanhando um participante no evento.

A entrada é gratuita, não sendo necessário preencher ficha de inscrição prévia, e haverá praça de alimentação no local. Mais informações podem ser obtidas nos próprios Grupos de Oração do movimento, na página da RCC Botucatu no Facebook, pelo e-mail rccbotucatu@hotmail.com ou pelo telefone / WhatsApp: (14) 99676-4703 (Alba).

Ministério de Comunicação Social RCC Botucatu