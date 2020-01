Rádios Municipalista e F8 fazem sorteio de carro e Tvs; confira

Muita festa na Praça do Bosque. Assim foi o sorteio das Rádios Municipalista, PRF-8 e a empresa de comunicação VS Propaganda. A promoção foi realizada em parceria com diversas lojas do comércio de Botucatu no período de Natal e contou com a aprovação da Caixa Federal.

O ganhador do modelo Chevrolet Onix Joy OKM foi Rogério Leme de Souza, que comprou na loja BIHLER. Também foram sorteadas duas TVs, com os seguintes ganhadores:

– Lucas Gabriel Souza (Fox Materiais Elétricos)

-Silene Oliveira de Lima (Lojas Silva)

Milhares de pessoas participaram após as compras nas lojas participantes. Em junho as emissoras vão sortear um novo veículo em mais uma campanha que envolverá dia das mães e dia dos Namorados.