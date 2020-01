Rádios Municipalista e F8 farão sorteio de um carro neste sábado, 25

Neste sábado, dia 25, as Rádios Municipalista, PRF-8 e a empresa de comunicação VS Propaganda farão o sorteio de um carro em Botucatu. O ganhador levará para casa um modelo Chevrolet Onix Joy OKM.

O sorteio será às 11 horas, na Praça Emilio Peduti, o Bosque. A promoção foi realizada em parceria com diversas lojas do comércio de Botucatu no período de Natal.

O cliente que efetuou suas compras e depositou seus cupons estará concorrendo não só ao carro, mas também a duas Smart TV. Os ganhadores serão divulgados nas redes sociais dos envolvidos e também aqui no Acontece Botucatu.