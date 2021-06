Radialista Brito Junior é homenageado com nome de rua em Botucatu

A câmara municipal de Botucatu homenageou na noite desta segunda-feira, dia 28, o radialista Brito Junior. Os parlamentares aprovaram a PL 26/2021, de iniciativa do vereador Sargento Laudo, sobre a Rua 4 do Loteamento Vida Nova Botucatu em Rubião Jr, que passa a se chamar Antônio Ribeiro de Brito.

“Brito tem trabalhos prestados e uma história no município de Botucatu, agradeço a família, que trouxe o pedido, fiquei muito feliz em poder homenageá-lo, temos as lembranças do Brito trabalhando, entrevistando, apresentando, uma pessoa bastante enérgica, temos a saudade e ao mesmo tempo a grata satisfação de ser reconhecia pela família que nos trouxe o pedido para que fizéssemos a homenagem” disse o vereador Sargento Laudo.

O vereador Lelo Pagani ainda completou “O Brito é merecedor, teve uma passagem breve por essa vida, foi muito cedo, mais uma vítima da covid, foi uma comoção no hospital das clinicas e na comunidade de Rubião Jr”.

Com a aprovação do PL 26/2021, de iniciativa do vereador Sargento Laudo, a Rua 4 do Loteamento Vida Nova Botucatu em Rubião Jr passa a se chamar Antônio Ribeiro de Brito.

Histórico

Brito Jr. tinha apenas 45 anos quando faleceu em agosto de 2020. Ele atuava com destaque no Rádio de São Manuel e região. O radialista começou sua trajetória na rádio F-8 de Botucatu, ainda no começo da década de 90.

Com opiniões contundentes na área política e larga experiência no jornalismo policial, se tornou uma das figuras mais populares de São Manuel e região. O comunicador também era diretor da Rádio Comunitária Educadora de Botucatu.

Com informações da Integração FM, Acontece Botucatu e Câmara Municipal.