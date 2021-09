Queimada destrói estrutura de sistema e deixa moradores de Vitoriana e Rio Bonito sem energia

Danos graves após queimadas em Botucatu

A CPFL Paulista informou no final da noite deste sábado, 18, que trabalhou de forma integrada com Defesa Civil e Bombeiros, para normalizar a energia para os clientes dos Bairros Vitoriana, Rio Bonito, Porto Said, Mina e Alvorada da Barra, em Botucatu. A interrupção de energia foi causada por uma queimada.

Há dias esses incidentes atingem toda região. Ontem, por exemplo, a intensidade do incêndio danificou estruturas do sistema elétrico que atendem os bairros, segundo a CPFL Paulista.

A empresa diz que em caso de falta de energia, ou de incêndio sob a rede elétrica, a população deve entrar em contato com os canais de atendimento: www.cpfl.com.br ou App “CPFL Energia”, disponível para smartphones Android ou iOs ou pelo Whatsapp (19) 9 9908-8888.

Há dias a região vem sofrendo com queimadas. Na última semana grandes focos foram registrados no Rio Bonito e também em áreas que margeiam a rodovia vicinal Alcides Soares.

Na noite deste sábado o fogo atingiu o topo da serra de Vitoriana, como é chamado esse trecho da estrada que liga Botucatu ao Distrito de Vitoriana.

Nas últimas semanas o município tem sido castigado por grandes queimadas. Enormes áreas na Serra de Botucatu e em fazendas às margens da Alcides Soares foram destruídas pela ação das chamas.

É crime

O crime de incêndio ambiental está previsto no art. 41 da Lei Federal 9.605/98

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Também há previsão no artigo 250 do Código Penal

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas e cadeia pela Policia Ambiental. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 (PM) e 199 (GCM). O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.