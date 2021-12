Quase 320 mil veículos devem circular pela Rondon no ano novo, estima concessionária

A Concessionária Rodovias do Tietê realizará entre os dias 31 de dezembro a 3 de janeiro a operação ano novo. A expectativa é que cerca de 318 mil veículos trafeguem em ambos os sentidos pela rodovia que corta a região de Botucatu no período do feriado.

Previsão de dias e horários de pico

31/12 (sexta-feira) – entre 06 e 12 horas

02/01 (domingo) – entre 14 e 20 horas

Atendimento ao usuário

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do número 0800 770 3322 ou através dos telefones de emergência disponíveis em todo o trecho sob concessão. Além disso, nos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), estão disponíveis totens de autoatendimento.

