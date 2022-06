Quartel dos Bombeiros de Botucatu ficará aberto com diversas atividades para a população no sábado, 02

No próximo sábado, dia 02, é comemorado o Dia Nacional dos Bombeiros. Para comemorar a data o 5º Subgrupamento resolveu fazer uma atividade para a população conhecer as dependências no município.

O quartel estará aberto das 09h00 às 15h00 com diversas atividades. Apresentações, brincadeiras, assim como a distribuição de pipoca e algodão doce.

Haverá também a exposição de equipamentos e viaturas que tanto causam fascínio em crianças e adultos. O tema do dia será ‘Incêndio em vegetação’.

O Corpo de Bombeiros de Botucatu fica na Avenida Professor José Pedretti Neto, número 65.

