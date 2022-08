Qualidade do ar continua com níveis críticos em Botucatu, segundo previsão

Umidade relativa do ar pode chegar a 19% (Foto: André Godinho)

O Tempo permanece estável no estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas em gradativa elevação e com baixos índices de umidade do ar (entre 20 e 30%) na maioria das regiões paulistas, durante o período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quinta-feira, dia 04, de sol com algumas nuvens, mas sem previ são de chuva. A temperatura pode chegar a 30 graus.

Os níveis continuam críticos em toda a região quando o assunto é qualidade do ar. A umidade relativa pode chegar a 19%, com clima desértico. Não há previsão de melhora da qualidade do ar.

