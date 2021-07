Prorrogado prazo para alunos manifestarem interesse nos itinerários formativos do Ensino Médio

Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP) prorroga prazo para manifestação de interesse nos itinerários formativos do Novo Ensino Médio. Agora, os estudantes da 1ª série do ensino médio da rede pública estadual têm até a próxima quinta-feira (15) para acessar a Secretaria Escolar Digital (SED) e concluir o processo, que vai definir os cursos a serem oferecidos pelas escolas durante a rematrícula, em agosto.

A relação apresenta 10 opções de aprofundamento curricular. São quatro opções nas áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e seis opções integradas, que apresentam combinações entre elas (Linguagens e Matemática, Linguagens e Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, além de Ciências Humanas e Ciências da Natureza).

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, destaca que a participação estudantil nesta fase vai contribuir diretamente para o ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho. “Através dos itinerários, o estudante terá a oportunidade de aprofundar conhecimentos em áreas que dialoguem diretamente com o seu projeto de vida. É um passo importante para descobrir potenciais e explorar vocações individuais, além da chance de concluir o ensino médio com um diploma técnico ou profissional”, destaca.

Gustavo Mendonça, gestor do Novo Ensino Médio, revela que a adesão atual se aproxima dos 80%. “A prorrogação nos permitirá ter dados de mais estudantes, o que é fundamental para os diretores das escolas tomarem a decisão dos itinerários que irão ofertar”, diz.

Qualificação via Novotec

Na manifestação, o estudante também pode demonstrar interesse em dois outros grupos de itinerários formativos. O segundo deles mescla as áreas do conhecimento com a qualificação profissional, via Novotec Expresso, e permite aprofundamento curricular em uma das áreas do conhecimento e dois certificados profissionalizantes durante o ano. São cursos relacionados a programação, design, dados, tecnologia, ciências sociais e comunicação, por exemplo.

No terceiro grupo, os estudantes têm a oportunidade, via programa Novotec Integrado, de sair com um diploma de curso técnico e com o do ensino médio, sem aumentar a carga horária. No total, serão 21 opções de cursos técnicos: Administração, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Comércio, Finanças, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos, Guia de Turismo, Design Gráfico, Design de Interiores, Eventos, Nutrição e Dietética, Eletrônica, Eletrotécnica, Química, Análises Clínicas e Farmácia.

A partir de 2022, a 2ª série contará com 10 aulas semanais dedicadas ao aprofundamento curricular escolhido conforme as opções apresentadas pela escola. Na 3ª série, serão 20 aulas.