Prorrogadas inscrições para curso de empreendedorismo Escola de Inovadores

Interessados em participar da 13ª edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratuito do Centro Paula Souza (CPS), podem fazer as inscrições até a próxima terça-feira (14). Organizado pela Inova CPS, o programa tem o objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups.

Para participar, é necessário apresentar uma proposta de empreendedorismo, que será avaliada com base em critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site inova.cps.sp.gov.br.

O curso em formato online tem duração de 40 horas, distribuídas por dez aulas semanais, ministradas por professores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais que atuam como agentes de inovação.

Entre os temas abordados estão gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas. O participante também conta com mentoria para construir seu plano de negócios com foco em demandas atuais de mercado e características da economia regional. Confira edital.

Ao final, os projetos de startups serão apresentados a empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking, com o intuito de gerar parcerias e oportunidades de negócios.

Inovadores digitais

Fazem parte da iniciativa, 84 unidades do CPS de diferentes localidades. No momento da inscrição, o interessado deve escolher a mais próxima de sua residência. Estão entre as opções, Etecs e Fatecs dos municípios de e Adamantina, Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Barueri, Bauru, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Cabrália Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Cândido Mota, Capão Bonito, Capital (Bom Retiro, Brás, Interlagos, Itaquera, Perus, Parque Belém, Parque Santo Antônio, Tatuapé e Zona Sul), Catanduva, Espírito Santo do Pinhal, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Garça, Guaratinguetá, Guarulhos, Ibitinga, Iguape, Indaiatuba, Itapetininga, Itararé, Ituverava, Jaboticabal, Jales, Jundiaí, Lins, Lorena, Marília, Matão, Mauá, Mogi das Cruzes, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Peruíbe, Presidente Prudente, Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, Pompeia, Registro, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Rosa de Viterbo, Santana de Parnaíba, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São Pedro, São Roque, São Sebastião, Sertãozinho, Taquaritinga, Taquarivaí, Tatuí, Taubaté e Vera Cruz. Inscreva-se

Serão selecionadas 20 propostas – com até três integrantes cada uma – por unidade. A lista de aprovados será divulgada no dia 15 de setembro. As atividades ocorrem entre os dias 25 de setembro e 11 de dezembro. A novidade dessa edição é a possibilidade de microcertificação a cada semana para os participantes.