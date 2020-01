Proprietário das Rádios Cultura e Criativa em Botucatu assume a 96 FM em Bauru

Pool de Rádios na macrorregião

O médico Oftalmologista Jorge Estefano Germano assumiu oficialmente no dia 01, o controle da Rádio 96 FM de Bauru. Trata-se de uma das mais tradicionais emissoras do interior paulista, com quase 30 anos de atuação.

A negociação ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2019. As tratativas entre o novo sócio-proprietário foram feitas com o empresário Érico Braga, dono do Jornal ‘A Cidade’ e da Prata Construtora em Bauru.

Germano já tem intensa atuação no rádio. No ano de 2002 comprou a Rádio Criativa FM da família Achoa e em 2011 adquiriu a Rádio Cultura FM do então empresário e radialista Neder Antônio.

Em Botucatu, Cultura FM e Criativa FM detém juntas a maior fatia do mercado publicitário no rádio em toda a região. A aquisição da 96 FM faz parte do plano de expansão do Grupo JG de Comunicação.

Conforme descreveu o jornalista Nelson Itaberá em seu blog, a rádio Cidade, como era chamada, pertenceu ao Grupo Cidade (do JC Bauru) desde 1983. A emissora fez parte das atividades do empresário e ex-deputado federal Alcides Franciscato.

Conforme o site oficial, a 96 FM transmite a 10.000 Watts de potência, com inserção em 93 cidades ao redor do Centro-Oeste Paulista. O alcance do público potencial supera 2 milhões de habitantes.

Atualmente a emissora possui estúdios na Avenida Getúlio Vargas, mas em breve terá um novo endereço, em um complexo empresarial de Bauru. A mudança já faz parte da reestruturação técnica e de pessoal.

Atualmente a 96 FM tem um estilo de programação jovem, com Pop/Rock, aliada ao jornalismo. Sua sintonia no rádio é 96,9 (FM).