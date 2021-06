Projeto que institui Dia Municipal do Voluntariado será apreciado na próxima segunda-feira

Está na pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Botucatu, 14/06, o Projeto de Lei Nº 24/2021.

De iniciativa da Vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos), o projeto institui o “Dia Municipal do Voluntariado”, a ser comemorado anualmente em 16 de maio, e será apreciado com uma emenda da vereadora autora.

A matéria passa pelo plenário virtual em discussão e votação únicas e precisa de maioria simples para ser aprovada.

A reunião começa às 20h e será transmitida ao vivo pelo site, facebook e TV Câmara (canais 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

Fonte: Câmara Botucatu