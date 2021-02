Projeto de extensão da FCA/Unesp distribui cartilhas sobre Unidades de Conservação

O Kayrú, um dos projetos de extensão vinculados à Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, distribuiu cartilhas didáticas, com informações sobre Unidades de Conservação (UC´s), para alunos e professores da EMEF Hernani Donatto, escola municipal em que o projeto foi aplicado no ano de 2020.

O Projeto Kayrú é uma iniciativa de educomunicação ambiental criado em 2019, pelas Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPEs) da FCA, em parceria com a Fundação Florestal e Secretaria do Verde de Botucatu. Seu objetivo é difundir o conhecimento acerca das unidades de conservação entre crianças e professores da rede pública de ensino da cidade de Botucatu e, dessa forma, propiciar uma vivência em ambientes naturais, aproximando e conscientizando a população sobre a importância dessas áreas.

Em 2020, por conta da pandemia, o Kayrú teve que se readaptar, de modo que suas atividades continuassem a ocorrer, mesmo que de forma remota. No primeiro semestre, todos os membros do projeto passaram por um período de capacitação didática e metodológica, dentro das temáticas de trabalho em que o projeto atua. A aplicação junto a uma das escolas do município se deu no segundo semestre de 2020.

Divididos em duas frentes de trabalho, uma direcionada aos alunos e a outra com enfoque na capacitação do corpo de docentes das escolas em que o projeto atua, os integrantes do Kayrú desenvolveram uma metodologia de trabalho que se adequasse às circunstâncias.

A equipe que atuou direcionada aos alunos buscou alcançar o público infantil através do desenvolvimento de materiais audiovisuais que ensinam o que são as Unidades de Conservação (UCs) através de atividades lúdicas, contação de histórias, jogos e desenhos para orientá-los sobre o respeito à natureza e a importância da colaboração com a sustentabilidade.

A frente de trabalho com os professores, por sua vez, utilizou dos espaços de formação da escola para levar as temáticas do projeto, em três dias de aplicação por vídeo chamada. Ambas as frentes utilizaram diversas ferramentas digitais, que buscaram o maior grau de interação entre os participantes, transmitindo o conteúdo didático através de apresentações interativas, dinâmicas, jogos, vídeos e palestras.

Em busca de uma ferramenta que pudesse registrar definitivamente os temas abordados pelo projeto e também diminuir a distância entre aqueles participaram de sua aplicação ao longo de 2020, o Kayrú criou as cartilhas, em formato forma físico e digital. As publicações reúnem o conteúdo trabalhado ao longo do ano, divididas entres as frentes de trabalho do projeto e focadas em uma abordagem dida?tica e interativa para alunos e professores. Ao todo, foram produzidas 80 cartilhas (50 para os alunos e 30 para as professoras). Os temas abordados são: Unidades de Conservac?a?o, servic?os ecossiste?micos, as UCs a ni?vel Federal, Estadual e Municipal e as UCs de Botucatu.

Os interessados podem conferir as cartilhas nos links abaixo:

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – PROJETO KAYRÚ

https://drive.google.com/drive/folders/19MyPSVsnqtzjYM1IgLJHtIObA60X7kdv?usp=sharing

SEMENTES KAYRÚ – EDUCAÇÃO AMBIENTAL

https://drive.google.com/drive/folders/1fOmhU3ZdPqmb0bRpJhjxbY0vbnWPKr2a?usp=sharing