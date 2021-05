Projeto de Educação Ambiental volta com atividades no Parque Cascata da Marta

O Projeto “Passarinhando: Educação Ambiental e Conservação” está de volta neste ano de 2021. O projeto de extensão do Laboratório de Etologia do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências (IBB-UNESP), atuará com crianças dos quintos anos da Escola de Tempo Integral Hernani Donato, no Residencial Cedro, com o objetivo de repassar aos alunos atividades sobre as aves, através da observação em áreas verdes da Cidade.

Na manhã desta quinta-feira, 06, o projeto promoveu uma visita ao Parque da Cascata da Marta, que contou com a Secretária Municipal de Educação, Cristiane Amorim, com o Secretário Municipal do Verde, Fillipe Martins, e com Silvia Mitiko Nishida, coordenadora do Projeto e a bióloga Edilene Vieira, responsável pelo Parque da Marta.

“Neste primeiro semestre serão desenvolvidas atividades sobre o que as aves podem ensinar sobre a polinização das flores e dispersão de sementes. Também faremos um estudo comparativo sobre as aves encontradas no Cerrado (vegetação do entorno da escola e da nossa Trilha e Nascente) e as aves encontradas na Cachoeira da Marta (Mata Atlântica)”, explicou Silvia Mitiko Nishida.

O Passarinhando, que teve seu inicio em 2019 na escola do Cedro, terá a continuidade em 2021, no retorno às aulas, e buscará fortalecer a consciência de conservação ambiental, como também incluir formas de consolidação dos conhecimentos por meio da arte educação, articulando ciência e artes plásticas (saraus, pinturas e esculturas).

“O objetivo é que os alunos, assim que possível, realizem essa experiência para valorizar também o espaço do Parque da Cachoeira da Marta como unidade de conservação e espaço educativo. Um polo de educação ambiental para o Parque como planeja da Marta”, concluiu Edilene Vieira.