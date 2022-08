Projeto de Botucatu conscientiza sobre uso e descarte de medicamentos

O acúmulo de medicamentos nas residências é um hábito comum que induz a automedicação e muitas vezes gera o descarte incorreto, que faz aumentar o risco de danos ao meio ambiente e à saúde pública. Estudos apontam que os destinos mais frequentes de descarte de medicamentos vencidos são o lixo comum, o vaso sanitário, a pia e o tanque de roupas. Ainda não há regulamentação ou campanhas que incentivem o consumidor desses remédios a descartá-los de forma adequada.

Esse cenário preocupante motivou a criação de um projeto de extensão universitária na Unesp de Botucatu que busca conscientizar sobre o uso adequado e o descarte correto de medicamentos, além de promover a arrecadação de remédios em desuso, dentro do prazo de validade, que possam ser doados às pessoas de baixa renda.

O “Remedoando Unesp” conta com financiamento da Proec (Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura) e é formado por uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, composta por graduandos, pós-graduandos, profissionais e docentes do Instituto de Biociências e da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Através de ações de mobilização e divulgação de informações úteis pelas redes sociais, o projeto chama a atenção da população para temas do dia a dia como o armazenamento correto de medicamentos, perigos da automedicação, além de divulgar os pontos de doações de remédios. O material arrecadado passa por rigorosa triagem e aqueles que se encontram em boas condições e dentro do prazo de validade são encaminhados para farmácias comunitárias que os repassam à população mediante receituário médico.

Atualmente, os pontos permanentes de coleta são a Biblioteca da Unesp, no campus de Rubião Júnior; Condomínio Residencial Ilhas Gregas, na Vila Jardim (contato Fernanda 14 99104-9229); Condomínio Residencial Bulgária, no Jd. Juliana (contato Thaís 14 99675-4510) e o Condomínio Residencial Parque Baltimore, no Jd. Paraíso (contato Larissa 19 99832-5850).

No mês de julho foi realizada uma campanha de conscientização e arrecadação de medicamentos no Shopping Park Botucatu e no mês de setembro está programada atividade semelhante no Centro de Saúde Escola (CSE). Panfletos com orientações sobre o que fazer com os medicamentos que estão sem uso em casa também estão sendo distribuídos à comunidade.

Para obter outras informações sobre o “Remedoando Unesp” basta acessar a página do projeto no facebook ou o instagram @remedoando e em caso de dúvida enviar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelos telefones 3880-0597 / 3880-0585.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa – ACI/FMB

