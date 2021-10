Projeto capacita mulheres em situação de vulnerabilidade em Botucatu

Mulheres em Ação envolve parceria do Sebrae-SP, Senac, Sincomercio e Poder Judiciário

O Projeto Mulheres em Ação realizou a entrega dos certificados do curso de design de sobrancelhas para as alunas de Botucatu em situação de vulnerabilidade. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, dia 26, e envolveu a parceria do Sebrae-SP, Senac, Sincomercio e Poder Judiciário.

Sete mulheres participaram do curso presencial entre os dias 1º e 18 de outubro e receberam orientações técnicas e de gestão para abrir o próprio negócio. O gerente do Sebrae-SP Eduardo Nascimento explica que o projeto tem como objetivo capacitar as mulheres e gerar empoderamento por meio do empreendedorismo. “A capacitação é uma alternativa para que as mulheres possam aprender uma profissão e gerar renda por meio de uma atividade empreendedora. O projeto capacita essas mulheres não só com a parte técnica, mas ensina a como manter e prosperar com o negócio”, destaca.

A presidente Sindicato Comércio Varejista de Botucatu e região, Fatima Baldini destaca, a importância deste projeto para qualificar as mulheres que estavam muito vulneráveis. “Por meio destes cursos, essas mulheres enxergam novas expectativas, esperança de mudança, de novo rumo na vida, saem de uma dependência econômica e vão andar com as próprias pernas. Vão trabalhar, ser ótimas profissionais e vão aprender também a administrar o próprio negócio. Fico feliz do Sincomercio estar junto nesta parceria que está apenas começando”, afirma.

“A parceria entre o Poder Judiciário, Sebrae, Senac e Sincomercio para a realização de cursos profissionalizantes a vítimas de violência doméstica faz parte do projeto para o despertar dessa vítima. As estatísticas mostram que a mulher independente consegue sair mais rapidamente do ciclo da violência. Aumenta sua capacidade financeira e sua autoestima. Esse foi o primeiro curso de muitos que estão por vir”, reforça Cristina Escher, juíza de Direito, titular da 2ª Vara Criminal de Botucatu.

“Nossa escola está de portas abertas para a comunidade e fica e imensamente feliz em contribuir com o desenvolvimento profissional dessas mulheres”, afirma Débora Lazevedo, gerente do Senac Botucatu.

Patrícia Milanesi, participante do curso, também deu seu depoimento sobre a capacitação. “Recebemos orientações sobre vendas, sobre a gestão financeira da empresa. É um curso completo. Já tenho minha logo e o espaço para atender minhas clientes. O projeto inspira as mulheres que têm medo de recomeçar. É preciso acreditar em você”, afirma.

O curso faz parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP com o Governo de São Paulo criado com o objetivo de oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710.