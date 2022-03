Com o objetivo de ajudar os lojistas a aumentar as vendas e o faturamento, o Projeto Avança Comércio está com inscrições abertas em Botucatu. A ação é promovida pelo Sebrae-SP, Prefeitura de Botucatu, Senac, Associação Comercial e Sincomércio. O primeiro encontro será online no dia 15 de março, das 19h às 21h, e as inscrições são gratuitas.

De acordo com a pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios, o comércio varejista segue em recuperação. O faturamento do setor chegou a ficar 69% menor em abril de 2020 em comparação com um período pré-pandemia. Na última edição da pesquisa, no fim de 2021, a queda era de 28%.

Para ajudar os empreendedores do setor nesse momento de recuperação, os especialistas do Sebrae-SP vão ensinar técnicas de vendas e comunicação persuasiva, além de abordar os temas de inovação na exposição dos produtos e aumento da produtividade e faturamento. O projeto prevê ações coletivas e individuais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://bit.ly/avançacomercio. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 (opção 4).

