Projeto Adolescer de Botucatu faz campanha de arrecadação para famílias atendidas

O Projeto Adolescer, programa socioassistencial que atende 120 crianças e adolescentes, suas famílias, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade social no Jardim Monte Mor de Botucatu, está organizando uma campanha de arrecadação para ajudar os assistidos..

Os organizadores pedem alimentos, produtos de limpeza e higiene e também doação em dinheiro, que será revertido em cestas básicas para ajudar as famílias. Quem quiser doar pode entrar em contato com os telefones: (14) 99844-5904 ou 99140-2936.

Além disso, o grupo da torcida do São Paulo está organizando um DRIVE SOLIDÁRIO para arrecadação desses materiais, que acontecerá neste sábado, dia 16, das 10h às 17h, no Bar do Bocha (Curuzu, 1126).

A campanha é realizada em parceria com o Instituto Floravida, que ajuda a manter o projeto. Acesse o Facebook do projeto: https://www.facebook.com/adolescerbotucatu