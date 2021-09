Programa Via Rápida abre vagas para curso de Orientador de Turismo Local com bolsa em Botucatu

O Programa Via Rápida, do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para 30 vagas no curso de Orientador de Turismo Local, em Botucatu. As bolsas serão de R$ 210,00 e serão disponibilizadas após 10 dias de curso.

Os inscritos, quando as aulas forem iniciadas, não poderão faltar para que possam ser contemplados com a bolsa.

O curso de Orientador de Turismo Local capacita o aluno a ser o profissional responsável pela recepção, pela condução, pela orientação e pela assistência de pessoas em atrativos turísticos locais. A carga horária é de 100 horas.

As aulas serão remotas (via computador) no período noturno, através do portal Via Rápida. As inscrições vão até 17 de setembro e o curso inicia-se no dia 27 de setembro.

Inscrições e mais informações através do link www.cursosviarapida.sp.gov.br.