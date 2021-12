Programa vai capacitar e direcionar jovens da Fundação Casa para o emprego

Foi lançado nesta segunda-feira, dia 13, em São Paulo o Programa Minha Chance, voltado a jovens da Fundação Casa para capacitação e inserção no mercado de trabalho. A ação inédita vai encaminhar à empregabilidade até 14,6 mil adolescentes.

O Governo de SP fará um investimento de mais de R$ 25 milhões no programa, que vai significar inclusão social na vida dos participantes. O Programa Minha Chance se destina a jovens que são atendidos na medida socioeducativa de internação e semiliberdade ou nos programas de internações provisória e sanção.

O Programa de Empregabilidade da Fundação CASA vai fazer o encaminhamento dos jovens para cursos de capacitação profissional compatíveis com a escolaridade, buscar a inserção no mercado de trabalho e oferecer mentoria no processo de adaptação à vaga com acompanhamento por seis meses durante a permanência no emprego.

Além disso, a Organização Social será responsável por prestar serviços de triagem, sensibilização e monitoramento sobre vinculação e permanência no ensino formal após o cumprimento da medida. Também serão realizadas ações de desenvolvimento de competências socioemocionais dos adolescentes.

Compartilhe esta notícia