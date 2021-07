O Programa Turismo Regional da Cuesta será lançado no dia 20 de julho, às 19h30, em evento online. A iniciativa é do Sebrae-SP, Pólo Cuesta e Instituto Jatobás e vai capacitar as empresas do setor. O evento de lançamento terá a palestra da especialista Martha Poggi sobre “Destinos turísticos inteligentes” a as inscrições são gratuitas no link https://bit.ly/TURISMO_reg.

No evento de lançamento, a palestra da Martha Poggi vai mostrar exemplos de destinos turísticos inteligentes e ajudar na reflexão de como os empreendedores podem atuar na região. A palestrante é formada em Economia, especializada em Marketing Turístico, tem MBA em Marketing Estratégico e é mestre em Turismo.

O objetivo da iniciativa é melhorar e capacitar as empresas da área para potencializar seus diferenciais e tornar o destino turístico mais competitivo. O programa será composto por eventos, consultorias individualizadas, capacitações e oficinas ao longo do segundo semestre para atender as cidades que fazem parte do Pólo Cuesta.

O consórcio turístico é composto por Anhembi, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel. Podem se inscrever empresas das áreas de serviço de alojamento, alimentação, transportes, locação de automóveis, operadoras, atividades culturais e esportivas, organizadores e promotores de eventos e guia de turismo.