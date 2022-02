Programa que auxilia no transporte de estudantes universitários está com inscrições abertas em Botucatu

Estão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio ao Estudante 2022. Este projeto que tem como objetivo apoiar nossos jovens a se qualificarem e em alguns anos serem mão de obra especializada para as nossas empresas, ou quem sabe, empreendedores.

O PAE prevê a transferência de recursos financeiros da administração pública a estudantes de Ensino Técnico Integrado (ensino médio com ensino técnico) e de cursos de graduação que residam em Botucatu e frequentem as aulas, na modalidade presencial, em outro município.

Os estudantes têm até às 16h30 do dia 25 de fevereiro para requerer o benefício. O edital para as inscrições, assim como o Decreto Municipal sobre o Programa, estão disponíveis no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br).

As inscrições deverão ser realizadas, primeiramente, por meio do preenchimento do formulário socioeconômico on-line, que está disponível no link https://www.botucatu.sp.gov.br/pae-2022.

Após finalizar o preenchimento do formulário socioeconômico on-line, o estudante deverá imprimir a página de finalização, assiná-la e entregá-la juntamente com as declarações e documentos exigidos no edital, na Assessoria de Políticas de Inclusão.

Mais informações pelos telefones da Assessoria: (14) 3811-1521 ou 3811-1522

Compartilhe esta notícia