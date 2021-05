Programa Indústria 4.0 está com inscrições abertas na região de Botucatu

Ação gratuita do Sebrae-SP em parceria com Ciesp será apresentada no dia 18 de maio, às 19h, de forma online

Com o objetivo de fortalecer e capacitar os empresários do setor, o Programa Indústria 4.0 – Gestão + Produtividade está com inscrições abertas para toda região de Botucatu. A ação é uma iniciativa do Sebrae-SP e Ciesp e será apresentada no dia 18 de maio, às 19h, de forma online.

O programa é voltado para micro e empresas de pequeno porte interessadas no aumento da produtividade e tornar o negócio mais competitivo e lucrativo. Estão previstos dois encontros coletivos online e mais cinco encontros individuais que serão agendados com os empresários.

A programação inclui uma palestra sobre o cenário para a indústria, orientações sobre redefinição do modelo de negócio, mapeamento de processos, além de consultorias agendadas sobre ganhos rápidos e redução de custos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link http://bit.ly/ciespind40.