Programa do Sebrae ajuda mulheres a empreenderem na região de Botucatu

As mulheres interessadas em abrir o negócio próprio podem contar com um programa criado especialmente para elas, o Sebrae Delas. Em comemoração ao mês da mulher, será realizada uma turma com participantes das regiões de Botucatu, Bauru, Marília e Ourinhos. As inscrições são gratuitas e as aulas serão online. A turma será realizada nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de março, das 19h às 21h.

O objetivo do programa é apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino com foco no despertar para o autoconhecimento, aumento de rede de contatos e da competitividade dos negócios liderados por mulheres, além de acesso a mercado e a crédito orientado.

A palestra inicial vai trabalhar os aspectos comportamentais da mulher por meio da inteligência emocional. A proposta é provocar e despertar na mulher o autoconhecimento e a gestão das suas emoções para se conhecer e se sentir segura.

A programação ainda inclui temas como empreendedorismo, formalização, ideia de negócio, marketing e finanças. A palestra de encerramento será sobre liderança feminina com a convidada Maria Elvira Scapol, psicóloga, coach executiva e consultora com mais de 25 anos de vivência executiva em Gestão Estratégica de Pessoas.