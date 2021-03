Programa de orgânicos oferecido pelo Sebrae Botucatu está com inscrições abertas

As capacitações serão realizadas de forma online entre os dias 29 de março e 13 de abril, sempre das 19h às 21h. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. Os interessados devem se inscrever pela internet.

A programação inclui seis encontros online com especialistas e consultorias individuais de tecnologia, inovação, finanças e marketing.

O programa começa com uma palestra sobre o mercado orgânico com a engenheira agrônoma da Alvorada Orgânicos, Isabel Leal. Os profissionais do Sebrae Néia França e Henrique Teixeira vão abordar dicas para vender melhor nas redes sociais e como tirar fotos dos produtos para conquistar a atenção do cliente.

A produção será tema de dois encontros online. O primeiro será sobre manejo e certificação orgânica com Amilto Mendonça dos Santos, engenheiro agrônomo, instrutor do Senar e sócio da Basa Agronegócio. Em seguida é a vez de falar sobre transição agroecológica, adubação verde e estruturação de solos com Flávio Chueire, engenheiro agrônomo, extensionista da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo na regional de Botucatu. O consultor do Sebrae Leandro Ribeiro passará orientações sobre como controlas custos de produção.