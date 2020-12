Programa de Estágios da Caio Induscar encerra atividades de 2020 com a formatura da 5ª turma

A edição 2020 do “Programa de Estágio Jovens Talentos” do Grupo Caio Induscar foi finalizada na primeira semana de dezembro, com a realização workshop de projetos fabris e a formatura dos 25 universitários participantes.

O programa tem como premissa a realização de uma jornada de aprendizados e resultados, com aproximadamente 1300 horas de atividades técnicas e complementares, oferecendo aos estudantes a vivência em um grupo de empresas que são referência nos segmentos que atuam.

Iniciado em 2016, “Jovens Talentos” admitiu 45% dos estagiários, considerando todas as edições. Somente em 2020, foram 13 contratações e 4 prorrogações de estágio.

O robusto conteúdo transmitido nos onze meses do programa, que engloba o conhecimento de competências comportamentais e técnicas, além de mentoria com Comitê Multidisciplinar, são pontos que fazem do “Jovens Talentos”, um sucesso.

Caio de Paula Romancini, estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, explica como foi vivenciar a intensa rotina de uma grande indústria “Tive a oportunidade de me aprimorar profissionalmente, a partir de situações reais em que foi possível aplicar as teorias e ferramentas que aprendi na universidade. Com um bom planejamento e ótimos profissionais apoiando sempre que necessário, a transição do campo teórico para o prático, não poderia ser mais cristalina”.

O Programa de Estágio, assim como outros programas do Grupo Caio Induscar, visa proporcionar aos participantes a experiência em um ambiente de trabalho motivador e repleto de desafios, promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal dos estudantes. Estela Barbieri Benatti estudante de Engenharia de Produção da UNESP, conta como foi sua experiência “Desde o primeiro momento pude perceber o crescimento exponencial que a Caio reservava para cada um de nós. Durante todo o ano tive motivos para vir até a empresa e fazer acontecer. Obrigada a cada pessoa que tive o privilégio de conhecer e que contribuiu para o meu aprendizado. Na vida tomamos diversas decisões, e a decisão de vir para o Programa de Estágio, com certeza, foi uma grande escolha na minha vida e que eu sinto muito orgulho!”

Assessoria de Imprensa