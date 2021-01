Programa de Estágio da Embraer tem vagas para talentos de todo o Brasil

A Embraer está com inscrições abertas para o seu tradicional programa de estágio, que busca talentos aptos a enfrentar os desafios, as transformações e os avanços tecnológicos da indústria.

Reconhecido como um dos melhores programas de estágio do Brasil pelo ambiente de alta capacidade de aprendizagem cada vez mais digital, a novidade desta edição é a possibilidade de desempenhar as atividades à distância, o que gera oportunidades para candidatos que residem em qualquer região do Brasil, ampliando a diversidade de talentos.

Além da opção por vagas permanentemente remotas, a Embraer também continua oferecendo a opção de aprendizado presencial, nas unidades da companhia no Estado de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de janeiro e podem ser feitas por meio do site https://embraer.gupy.io/. Há cerca de 250 vagas disponíveis para as diversas áreas da companhia,

Como medida de segurança, conforme os protocolos de combate à Covid-19, todas as etapas do processo seletivo serão online, desde a análise de perfil, até a dinâmica e a entrevista. Os candidatos selecionados para vagas presenciais irão permanecer em home office até novas orientações das autoridades de saúde.

As vagas são para candidatos de nível superior e técnico que tenham interesse nos setores Corporativo/Administrativo, Tecnologia, Engenharia e Operações. Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição e assistências médica e odontológica.

A seleção final dos novos estagiários da Embraer e o início das atividades estão previstos para acontecer em março.