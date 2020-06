Programa de Estágio da Embraer está entre os melhores do Brasil, segundo CIEE

O Programa de Estágio da Embraer foi considerado um dos melhores do Brasil segundo pesquisa do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola. A empresa ocupa o primeiro lugar no critério quantitativo e aparece na segunda posição no critério qualitativo, ambos no segmento Indústria, em estudo realizado pelo Ibope com as empresas participantes da 11ª Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio.

A pesquisa tem como objetivo identificar a partir da avaliação dos estagiários quais organizações oferecem os melhores programas de estágio, de acordo com o segmento que pertencem, e teve como base as respostas de mais 17 mil estagiários em relação aos programas oferecidos por 719 empresas. Foi respondida de maneira anônima, com a participação de jovens do estado de São Paulo, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O estudo faz a premiação por dois critérios: quantitativo para que deu oportunidade ao maior número de estudantes no país; e qualitativo para as inscritas que foram melhor avaliadas pelos seus estagiários de acordo com diferentes aspectos relacionados às práticas de estágio. Nos dois critérios de premiação são avaliadas organizações em oito categorias. Para as organizações mistas e privadas são as seguintes categorias: agronegócio, comércio, indústria, serviços financeiros e securitários. Também entraram na pesquisa as organizações públicas e de terceiro setor que oferecem programas de estágio.

No critério qualitativo, são 51 empresas premiadas. A Embraer aparece em segundo lugar na categoria, dentro do segmento Indústria (faixa de 51 a 300 estagiários). No critério quantitativo, são oito premiadas em cada uma das oito categorias e a Embraer é a escolhida no segmento Indústria.