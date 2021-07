Programa de Conservação do tamanduá-bandeira será apresentado hoje em Pardinho

Será apresentado nesta quarta-feira, dia 28, um Programa de Conservação do tamanduá-bandeira no Estado de São Paulo. O evento ocorrerá na Câmara Municipal de Pardinho, na Rua R. Batista Caldardo, 25.

Também haverá a formalização de uma parceria entre o Instituto de Defesa da Fauna-IDF e a Prefeitura de Pardinho. Haverá um link para acompanhar o evento, sendo o https://www.facebook.com/camarapardinho

O evento seguirá todas as recomendações para prevenção da COVID-19, com as vagas presenciais limitadas. Mais informações com Bia pelo telefone (14) 9918-57864 ou através do e-mail [email protected].

