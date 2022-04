Programa Bolsa Atleta e convênio para pavimentação de vicinal em Botucatu são aprovados na Câmara

Foto: Câmara Municipal

Debates, manifestação popular e tripla aprovação unânime marcaram os trabalhos legislativos na noite desta segunda-feira, 25/04, na Câmara Municipal de Botucatu.

Na Ordem do Dia da Sessão Ordinária foram aprovados os dois projetos de autoria do prefeito que dizem respeito ao Programa Bolsa Atleta: um adequa as leis orçamentárias vigentes para garantir suporte de R$ 120 mil ao programa (Projeto de Lei Complementar nº 03/2022) e o outro dispõe sobre sua criação e seu funcionamento no município (Projeto de Lei nº 14/2022, com mensagem).

Já na Extraordinária, os vereadores autorizaram o Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem para realização de obras e serviços de melhoramento e pavimentação na estrada vicinal Avenida Odilon Cassetari, que liga a Gastão Dal Farra à Cachoeira Véu da Noiva (Projeto de Lei nº 20/2022, de iniciativa do Prefeito).

Tanto no Pequeno quanto no Grande Expediente ganhou destaque a denúncia de estupro de vulnerável na praça do Bosque: vereadores se manifestaram em seus pronunciamentos, grupos organizados enviaram documentos ao Legislativo e populares ocuparam as galerias do plenário em um protesto com cartazes contra a violência.

Informações da Câmara Botucatu

