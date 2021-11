Programa Aprendiz 2021 da Sabesp convoca candidatos aprovados

Vagas são destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, entre 14 e 22 anos e 6 meses de idade

A Sabesp recebeu 10.473 inscrições no processo seletivo do Programa Aprendiz 2021 para preenchimento de 495 vagas, distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. As vagas foram destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato da admissão.

Neste mês, foi homologado o resultado final do processo de seleção, que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, para o preenchimento das vagas. A relação dos candidatos habilitados está disponível no site: www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes220/index.html. Os candidatos começaram a ser convocados eletronicamente a partir do dia 22 de outubro.

Os selecionados precisam agora dar continuidade às próximas etapas do processo seletivo com: a comprovação dos pré-requisitos, divulgados em edital; exame médico pré-admissional; e matrícula nas Escolas do Senai. Passando por essas etapas, os candidatos devem ser admitidos até o dia 1º de dezembro, data de início das atividades dos aprendizes.

“O Programa Aprendiz tem como objetivo contribuir para formação dos jovens, dando a oportunidade do primeiro emprego e ainda prepará-los para o mercado de trabalho. Eles serão acompanhados por tutores da Sabesp durante toda sua jornada garantindo o aprendizado prático, a troca de experiências e a integração com os demais profissionais da empresa e estagiários. Ficamos muito felizes em ajudar os jovens a dar esse primeiro passo na sua qualificação profissional e ainda essa possibilidade de conhecer o trabalho realizado por uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo”, destacou o Superintendente de Gestão de Pessoas na Sabesp, Nilton João dos Santos.

O processo, desde as inscrições até a análise do histórico escolar, foi realizado totalmente no formato virtual, respeitando-se as restrições sanitárias e a segurança de todos. O programa, que tem importante papel social, é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP para qualificação e formação técnico profissional de Assistente Administrativo. Ao término do programa, os jovens ainda recebem certificado de qualificação profissional pela instituição de ensino.

Para esta edição, além das vagas reservadas para deficientes, conforme a legislação, a Sabesp ainda reservou vagas, especificamente, para adolescentes pertencentes à rede de proteção de egressos do trabalho infantil, coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

de São Paulo.

Outra novidade é a adoção do sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. A Fundação Carlos Chagas realizou a análise de heteroidentidade por meio de uma comissão especializada no tema, garantindo o direito à diversidade dos aprendizes. Neste ciclo, houve aproximadamente 1.000 candidatos inscritos.

Os aprendizes terão direito ao salário no valor de R$ 550, mais benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses.

Desde 2006, início do programa, a Sabesp proporcionou oportunidades para mais de 4 mil jovens aprendizes, que puderam atuar em uma das maiores companhias de saneamento do mundo.

