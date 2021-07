Profissionais do transporte coletivo urbano e escolar de Botucatu são homenageados na Câmara

Na manhã desta segunda-feira (12/07), a Câmara de Botucatu realizou a entrega da medalha Dante Trevisani a profissionais do transporte coletivo urbano e escolar botucatuense. Instituída pela Resolução nº 357, de 2018, a medalha é uma forma de homenagem e reconhecimento do Poder Legislativo a estes trabalhadores essenciais.

Este ano, foram homenageados cinco profissionais: os motoristas do transporte coletivo urbano Claudemir Vitor de Freitas e Ricardo Alexandre da Silva, os cobradores do transporte coletivo urbano Sonia Maria Romeiro e Maicon Aparecido Silveira, e o motorista do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, Sérgio Roberto da Silva.

Estiveram presentes no momento da entrega da medalha os vereadores Cula (PSDB), Marcelo Sleiman (DEM), Palhinha (DEM) e Sargento Laudo (PSDB).

Fonte: Câmara Botucatu