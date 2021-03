Profissionais da Segurança terão esquema próprio de vacinação contra Covid-19

A Secretaria da Segurança Pública desenvolveu um sistema próprio para a vacinação de todos os profissionais da ativa das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, Guardas Civis Metropolitanas e polícias Federal e Rodoviária Federal que atuam no Estado de São Paulo, com início a partir do dia 5 de abril.

A fim de organizar as ações de imunização, o sistema contará com postos em unidades da Polícia Militar no Estado, permitindo maior controle dos profissionais que serão vacinados. Assim, a pasta também contribui para reduzir o número de pessoas nos postos públicos de saúde, evitando aglomerações.

A vacinação é exclusiva aos profissionais da ativa das instituições. Para participar, todos terão de realizar um cadastro prévio pelo site https://vacinaja.sp.gov.br. A partir da próxima semana, os profissionais serão informados dos locais para a imunização, bem como os dias e horários recomendados.

Prevenção e cuidados

Desde o início da pandemia, a Secretaria da Segurança Pública adotou todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos agentes acerca da Covid-19, como aquisição e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, luvas, aventais descartáveis, álcool gel, face shield para os servidores e agentes de segurança, além da higienização dos ambientes de trabalho, viaturas e laboratórios.

Todo policial com suspeita ou diagnóstico da Covid-19 foi ou está devidamente afastado, conforme orientações do Comitê de Contingência do coronavírus. A SSP acompanha o quadro clínico, fornecendo todo o suporte necessário para a recuperação de seus agentes.