Professores de Botucatu rompem sala de aula e levam conteúdo para Youtube em formato de podcast

Três professores da cidade de Botucatu sentiram a necessidade de gerar conteúdo para os seus alunos mesmo fora de sala de aula. PEVCAST, como é chamado, é a junção das iniciais de Pedro, Érick e Vinicius, os donos da ideia inovadora.

“A gente sempre se reunia fora de sala de aula e essas reuniões eram muito produtivas, e começamos a pensar que seria muito interessante para os nossos alunos, se gravássemos e disponibilizássemos para eles” disse o professor Vinicius, um dos idealizadores do projeto.

Os professores têm perfis muito diferentes, cada um com uma especialização. Segundo o professor Érick o projeto só é um sucesso pelo fato do trio se completar.

“Ainda temos muitas coisas para conquistar, mas com certeza hoje estamos muito melhores do que três meses atrás quando iniciamos”, comemora professor Pedro, responsável pela parte técnica do Podcast

Muita gente que entra no YouTube tem se deparado com vídeos de famosos dando entrevistas com um formato descontraído, em volta de mesas, parecendo mais uma conversa informal.

Assim tem se popularizado os programas conhecidos como Podcast. Com a transmissão sendo feita ao vivo e gratuita, os podcasts tem crescido o seu número de visualizações e chegando a milhares de inscritos.

Você pode acessar os vídeos do Pevcast se inscrevendo no canal do Youtube. Todas as entrevistas são disponibilizadas lá, e as transmissões são realizadas as segundas-feiras e quartas- feiras às 19h30.

https://youtube.com/c/PevCast

Compartilhe esta notícia