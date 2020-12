Professora de Botucatu se reinventa e cria canal no YouTube para incrementar aulas on-line

O Ano de 2020 não foi fácil para ninguém, principalmente para a Educação. Muitos acontecimentos no decorrer do ano, crianças sem escola, professoras sem giz, sem lousa, sem muitos recursos didáticos e sem o principal, a presença dos seus alunos no dia a dia, a rotina escolar.

Um ano de isolamento e muitos pensamentos. Foram mil razões para se superar e ir em busca de novos caminhos, novos recursos, novas ideias e tecnologias. Nesse sentido, a professora, pedagoga e neuropscopedagoga do ensino infantil de um colégio particular de Botucatu, Lilian Nabeiro, mais conhecida carinhosamente pelos seus alunos como Tia Lí, pensando nas dificuldades deste momento resolveu inovar e superar todos os obstáculos.

Mesmo sem muita experiência com vídeo, criou um canal no YouTube para tornar suas aulas mais atrativas e lúdicas. Ao longo do ano ela produziu mais de 100 videoaulas. Embora não tenha ainda um grande número de inscritos no canal, foram mais de 5 mil minutos de exibição de todo esse material.

“Eu consegui muitos resultados e aprendizado ao longo deste ano de 2020. E fiquei muito feliz agora, com a parabenização pelo Canal, recebido pela própria equipe do YouTube Creators. Foram 5.126 minutos assistidos dos vídeos de 2020. Foi um ano de muitas mudanças e superação!”, disse ao Acontece, a professora Lilian.

Suas videoaulas não chegaram somente aos respectivos alunos, elas ultrapassaram todo o Universo Infantil.

“Este ano foi tudo tão diferente, estive por meses longe fisicamente dos meus alunos, mas ao mesmo tempo dentro de todas as casas e de todos os corações. Todos os dias era uma expectativa na programação das minhas aulas e também na edição dos meus vídeos. Sentia como se a presença fosse se tornar real e logo. A saudade só aumentava com o passar dos dias, mas eu nas aulas on-line buscava sempre informações. Estavam todos bem, com saúde, mas sempre respeitando as orientações e o isolamento. Detalhe; Eu e eles! Isso alegrava e ainda alegra meu coração, saber que há esperança que tudo ainda pode voltar ao normal. Vai passar, eu Creio! Eu particularmente parabenizo todos os amigos de profissão, porque este ano nos superamos na linda missão de Educar”, finalizou Lilian.

Para quem quiser conferir o conteúdo do canal, o link é https://www.youtube.com/channel/UCOIRDuBo7-FveByskRlp0yg/featured