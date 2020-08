Professor da ITE Botucatu tem dissertação de mestrado citada em relatório da ONU

Professor do curso de Direito da ITE Botucatu, Rafael Monteiro Teixeira teve sua dissertação de mestrado citada como referência no documento da relatora Alice Cruz durante a 44ª sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), ocorrida em julho de 2020.

Durante a sessão, a relatora especial sobre a eliminação da discriminação contra as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares explorou questões relativas aos progressos que o Brasil conseguiu na eliminação da discriminação das pessoas atingidas pela hanseníase.

A citação sobre o trabalho do iteano deu-se ao discorrer sobre os dispositivos legais nacionais que servem de base de proteção das pessoas afetadas pela doença.

O relatório aponta que o Brasil liderou o caminho para a eliminação da discriminação, especialmente pelos dispositivos constitucionais, o alto nível de conhecimento sobre a doença, bem como pela estrutura normativa e institucional qualificada para proteger, promover e cumprir os direitos das pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares.

O texto pode ser conferido na integra no link.

Fonte: Site ITE