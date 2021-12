Professor da FCA recebe homenagem da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo

O Professor Titular Zacarias Xavier de Barros, Engenheiro Agrônomo, do Departamento de Engenharia Rural e Socioeconomia da Faculdade de Ciências Agronômicas FCA/Unesp – Botucatu – SP, foi agraciado com a “Medalha Fernando Costa”, na categoria ENSINO, pela Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo AEASP (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo), por sua relevante atuação como profissional destacado e de sucesso na carreira.

A Entrega do título e medalha será feita pessoalmente na Cerimônia da Deusa Ceres durante a realização da AgriShow na cidade de Ribeirão Preto – SP, sessão solene a ser marcada para o próximo ano (2022).

A AEASP reconhece o mérito e homenageia o professor Zacarias por sua atuação profissional que o destaca entre os Engenheiros Agrônomos, cumprimentando e registrando votos de continuidade de sucesso, o qual contribui para a valorização da classe Agronômica e para o progresso de nosso País.

O professor doutor Zacarias Xavier de Barros, com mais de 40 anos de atividade voltada principalmente ao ensino de graduação, vem cumprindo sua missão de Educador ensinando e preparando os Universitários para serem excelentes pessoas e profissionais, transmitindo valores muito além da sala de aula, como: ética, família e principalmente amor pela profissão de Engenheiro Agrônomo.

