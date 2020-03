Professor Carlos Wilcken é o novo presidente do Grupo Administrativo do Câmpus da Unesp (GAC)

No dia 19 de fevereiro de 2020 os professores Carlos Frederico Wilcken e César Martins tomaram posse como presidente e vice-presidente do Grupo Administrativo do Câmpus (GAC) de Botucatu.

O GAC é formado pelos quatro diretores das unidades universitárias que compõem o Câmpus de Botucatu: Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), Faculdade de Medicina (FM), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e Instituto de Biociências (IB). A Presidência do GAC é exercida por dois anos na forma de rodízio entre os diretores das unidades. O professor Wilcken é o atual diretor da FCA e o professor Martins do IB. O professor Wilcken substituiu o professor Celso Antonio Rodrigues, diretor da FMVZ.

O GAC é o órgão encarregado de organizar, disciplinar e administrar as atividades comuns, não acadêmicas das unidades, e promover as medidas necessárias à sua execução. O presidente da entidade coordena e supervisiona as atividades administrativas deliberadas pelo GAC, representa o câmpus em quaisquer atos públicos ou acadêmicos, processa a contratação, admissão ou demissão de pessoal, baixa portarias de acordo com as normas vigentes, aplica penalidades de sua competência estabelecida no Estatuto e Regimento Geral da Unesp, preside as reuniões, cumpre e faz cumprir as decisões do GAC.

Estiveram presentes servidores técnico-administrativos, servidores docentes, representantes do poder público municipal, representantes das forças militares, parceiros e, representando o Reitor da Universidade, o pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, professor Leonardo Theodoro Büll.