Procon-SP encontra diferença de até 125% em produtos da ceia de Natal

A Fundação Procon de São Paulo encontrou diferença de preços de até 125,63% nos produtos da cesta de Natal. Foram comparados os preços de azeites, bombons, carnes congeladas, lentilhas secas, conservas, farofas prontas, frutas em calda, panetones e chocotones. A coleta dos preços foi feita nos dias 2, 3 e 4 de dezembro em dez supermercados das regiões norte, sul, leste, oeste e do centro do município de São Paulo.

Segundo a pesquisa, a maior diferença verificada foi de 125,63% em um pote de 160g de azeitonas – em um local estava R$ 8,98 enquanto em outro custava R$ 3,98. Um dos itens mais consumidos na época de Natal, o panetone, estava com uma diferença de 50,46%, de R$ 16,40 para R$ 10,90.

Segundo o Procon-SP, em relação ao ano passado, constatou-se, em média, alta de 0,56% nos preços. Os produtos que variaram positivamente foram carnes (alta de 14%), frutas em calda (4,04%), bombons (2,45%) e panettones/chocottones (2,29%). As quedas foram principalmente registradas no preço do azeite e lentilhas secas, -11,73% e -11,66%, respectivamente.

O Procon-SP recomenda ao consumidor planejar o cardápio, anotando antecipadamente alimentos, bebidas e ingredientes necessários para o preparo. Isso ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso. Também é aconselhável guardar os folhetos e anúncios publicitários que comprovem as ofertas.

A tabela completa com a comparação dos preços da ceia de Natal pode ser vista aqui .

Agência Brasil