Procon-SP alerta sobre golpe que utiliza nome da instituição

Chegou ao conhecimento do Procon-SP que criminosos estão utilizando o nome de autoridades da instituição com a finalidade de pedir dinheiro a empresas.

O Procon-SP alerta que nenhum de seus representantes – funcionários, diretores ou terceirizados – entra em contato com empresas por telefone para solicitar valores, informações, benefícios ou tratar de assuntos de fiscalização e infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

As formas de comunicação com os fornecedores são sempre oficiais e institucionais. Os contatos são feitos por publicações no Diário Oficial do Estado e envios de ofício devidamente assinados e identificados.

O Procon-SP orienta que as empresas, seja por meio de seus executivos, funcionários ou SACs, não forneçam valores ou informações a nenhum suposto representante da instituição e que denunciem o caso.

No site há um espaço específico destinado aos fornecedores https://www.procon.sp.gov.br/espaco-fornecedor/. O Procon-SP já está adotando providências e a situação já foi comunicada à Polícia Civil do Estado de São Paulo.