Primeiro ônibus autônomo do Grupo Irizar é apresentado na Espanha 

O primeiro ônibus autônomo do Grupo Irizar foi apresentado nesta sexta-feira, 24, no município de Málaga. Trata-se de um projeto pioneiro em mobilidade que em alguns meses começará a circular, através da empresa Avanza, na cidade de Málaga.

O ônibus desenvolvido para este teste é o modelo Irizar ie bus, um veículo 100% elétrico e zero emissões com modo dual de condução, modo manual e modo automático (piloto automático). Possui 12 metros de comprimento e capacidade para transportar 60 passageiros.

Esse primeiro ônibus autônomo é fruto do Projeto AutoMost, financiado pelo CDTI (Centro de Desenvolvimento Tecnológico Industrial) do Ministério da Economia da Espanha, e tem como objetivo desenvolver tecnologias que permitam a automação de veículos em aplicações de transporte urbano e industrial, afim de aumentar significativamente a eficiência, segurança e sustentabilidade. A empresa Avanza participa como operadora com 11 parceiros, incluindo o Grupo Irizar através da Irizar e-Mobility e Datik. O projeto também conta com a participação da Universidade Politécnica de Madri, Insia, CEIT-IK4 e da Universidade de Vigo.

Dessa maneira, Málaga se tornará a primeira cidade da Europa a ter um ônibus autônomo circulando por suas ruas. O trajeto será do porto ao centro da cidade e, em princípio, transferirá os passageiros de cruzeiros que chegarem à capital de Málaga.

O ônibus utilizará um sistema de posicionamento e orientação de alta precisão e será conectado a um centro de controle a partir do qual instruções específicas podem ser indicadas para cada unidade, além de realizar seu monitoramento e conhecer seu itinerário em tempo real.

“Acreditamos que este ônibus esteja pronto para iniciar o teste piloto em condições reais de operação em uma via pública, em uma situação real de tráfego na cidade de Málaga. Este é o primeiro teste com um ônibus desse tamanho na Espanha. Sem dúvidas, testes deste tipo fornecerão dados e experiências na operação prática diária, o que contribuirá para avançar nesse grande desafio para o futuro do Grupo Irizar ”, aponta o Diretor Geral da Irizar e-mobility, Hector Olabegogeaskoetxea.

Após três anos de trabalho, o teste piloto é lançado em Málaga. Como comentado, o diferencial do AutoMost é que ele coloca em circulação um veículo de tamanho padrão em situações reais de tráfego em uma cidade, e não em espaços reservados ou áreas restritas.

Informações da Assessoria Irizar