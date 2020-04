Primeiro A-29 Super Tucano Embraer da Força Aérea da Nigéria completa voo inaugural com sucesso

A Embraer Defesa & Segurança e a Sierra Nevada Corporation (SNC) anunciam que a primeira aeronave de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano destinada à Força Aérea da Nigéria completou com sucesso o voo inaugural na fábrica de Jacksonville, na Flórida (EUA). A Força Aérea da Nigéria encomendou 12 aeronaves.

As aeronaves A-29 Super Tucano destinadas à Nigéria estão atualmente sendo produzidas pela Embraer e pela SNC, em Jacksonville, com entregas previstas em 2021.

As primeiras aeronaves A-29 da Força Aérea da Nigéria serão enviadas para Centennial, no Colorado, onde serão realizadas modificações dos sistemas de missão além de alguns testes finais. Em seguida, os pilotos da Força Aérea da Nigéria serão treinados nas aeronaves, em uma etapa que antecede as entregas.

“Este é um marco significativo na produção dos A-29 Super Tucano para a Força Aérea da Nigéria. A linha de produção de Jacksonville está ativa e a Embraer e a SNC estão confiantes de que a produção de outras aeronaves será concluída nos próximos meses”, disse Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

“A aeronave atendeu ou superou todos todos os requisitos e estamos muito satisfeitos, pois o voo foi muito bem-sucedido”, disse Ed Topps, vice-presidente de Sistemas de Aeronaves Táticas e programas de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento da SNC. “A SNC e a nossa parceira Embraer estão confiantes de que a Força Aérea da Nigéria ficará muito satisfeita com essas aeronaves”.

O A-29 Super Tucano tem histórico comprovado de combate e é reconhecido como referência de excelência em aeronaves de ataque leve e reconhecimento no mundo todo. A aeronave foi projetada e construída para missões como a da Nigéria.

O A-29 Super Tucano é a solução mais confiável e com melhor custo-benefício para voos básicos e avançados, assim como para o treinamento de combate, operações de apoio aéreo tático, ISR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento), vigilância armada, contrainsurgência e cenários de guerra irregular.

A aeronave já foi selecionada por 15 forças aéreas em todo o mundo para missões de apoio aéreo tático e de reconhecimento com excelente custo-benefício.

Em dezembro de 2018, a Embraer Defesa & Segurança e a SNC receberam uma encomenda para 12 aeronaves de ataque leve A-29 Super Tucano destinadas à Força Aérea da Nigéria. O contrato inclui dispositivos de treinamento de solo, sistemas de planejamento de missão, sistemas de missão, peças sobressalentes, equipamentos de apoio no solo, equipamentos de missões alternativas, apoio interino contratado dos Estados Unidos, apoio logístico do contratante fora do continente norte-americano (OCONUS) e representantes de serviço de campo para apoio ao OCONUS.