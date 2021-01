Primeira parcela do IPVA para carros com placa final 6 vence hoje

Os donos de carros, caminhonetes, ônibus e motos com placa final 6 registrados no estado de São Paulo têm esta quinta-feira, dia 14, para pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2021 com desconto de 3%.

A quitação vale para todos motoristas que optarem pelo pagamento do imposto à vista. Para um proprietário com um IPVA no valor de R$ 1.000, por exemplo, o desconto ao pagar o valor integral equivale a R$ 30.

Quem não optar pelo pagamento do imposto de uma só vez pode quitar o valor sem desconto em fevereiro ou em três prestações, com o primeiro vencimento também nesta sexta-feira.

Para os donos de veículos com placa final 5, o pagamento com desconto de 3% pode ser feito até quarta-feira, 13. O calendário para o pagamento do IPVA com desconto segue até o dia 20 deste mês, com um dia específico para cada final de placa (VEJA A TABELA ABAIXO).

Como pagar?

O IPVA pode ser pago em casas lotéricas, terminais de autoatendimento ou agências bancárias. O pagamento pode ser feito também pela internet, via débito agendado ou por outros canais oferecidos pela instituição bancária.

Para isso, é necessário ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) do automóvel para checar o valor integral e as parcelas do IPVA 2021 em uma agência bancária credenciada ou diretamente no site da Secretaria da Fazenda.

Quem deixar de realizar o pagamento do imposto ficarão sujeitos a uma multa de 0,33% por dia de atraso e juros com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa passa a ser 20% do valor total do imposto devida.

