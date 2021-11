A primeira fábrica da Estrella Galicia fora da Espanha será construída no interior de SP. A unidade será construída em Araraquara, cidade do interior a cerca de 270 quilômetros da capital.

“A Estrella Galicia fará investimento de R$ 2 bilhões em Araraquara e serão gerados 400 novos empregos diretos nesta fábrica que entra em operação ao final de 2023. A Estrella Galicia é o segundo maior grupo de cervejaria da Espanha, um dos maiores grupos cervejeiros do mundo e é a marca de cerveja mais vendida na Espanha”, disse o Governador João Doria.

O grupo conta com assessoria da InvestSP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, que auxiliou a cervejaria na localização da área e participou de discussões ambientais relacionadas à disponibilidade hídrica, questão fundamental para a operação da planta.

“A escolha de Araraquara para receber a primeira fábrica da Estrella Galicia fora da Espanha mostra a competitividade do interior de São Paulo na atração de investimentos. Temos buscado para São Paulo projetos que desenvolvam seus negócios de maneira sustentável, pois é isso que garantirá o crescimento da economia paulista no longo prazo”, disse o presidente da InvestSP, Gustavo Junqueira.

A ideia do grupo Hijos de Rivera é que a nova unidade seja um modelo de fábrica sustentável na esfera ambiental e com a adoção de boas práticas desde a matéria-prima até a experiência de consumo dos clientes.

A unidade de Araraquara contará com o que há de mais moderno na área da sustentabilidade e com as mesmas tecnologias que fizeram a marca atingir, no começo do ano, a meta de emissão zero de carbono em suas principais instalações. Isso foi possível com a adoção de uma matriz energética mais limpa, com geração de biogás, utilização de energias renováveis, centrais fotovoltaicas e veículos híbridos.

“Estou muito feliz por darmos esse passo tão importante para nossa empresa, aquela que será nossa segunda fábrica no mundo, no Brasil. É sem dúvida um sonho e esperamos que, juntos, façamos ele se tornar realidade em 2023”, declarou o CEO Global da Estrella Galicia, Ignacio Rivera.

