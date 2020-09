Começo da Primavera: tempo volta a ficar estável em Botucatu

A primavera de 2020 começa no dia 22 de setembro, às 10h31, no horário de Brasília, e prossegue até às 7h02 (Brasília) do dia 21 de dezembro. Em quase todo o Brasil, a primavera é uma estação de transição do clima seco e frio do inverno para o clima quente e úmido do verão.

Desde o começo de setembro de 2020, as águas do oceano Pacífico Equatorial Leste estão com temperatura abaixo da média. É este resfriamento que caracteriza o fenômeno oceânico-atmosférico La Niña que, como o El Niño (aquecimento acima do normal do Pacífico Equatorial Leste), modifica o padrão de chuva e de temperatura em diversas regiões do planeta.

A expectativa é de que este evento La Niña seja fraco e de curta duração. Em Botucatu o começo da estação será de tempo estável, após nebulosidade que começou no domingo, dia 20.

Primavera 2020 na Região Sudeste

No Sudeste do Brasil, não se pode estabelecer uma relação direta do fenômeno La Niña com a precipitação sobre a Região. A maior influência é na temperatura que tende a ficar um pouco abaixo do normal.

Durante a primavera de 2020, a previsão é de que ocorram convergências de ventos forçando maior concentração de umidade sobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, facilitando a ocorrência de chuva.

Em outubro, a chuva privilegia São Paulo, mas em novembro e em dezembro, a chuva será mais frequente e volumosa sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.