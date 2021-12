Previsão indica Natal sem chuva em Botucatu

Foto Anderson França

Devido ao rápido deslocamento do sistema de baixa pressão, o Tempo sobre o estado de São Paulo volta a ficar estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva, exceto na região leste, onde a previsão é de céu nublado com chuvas fracas e isoladas, principalmente na sexta-feira.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um feriado de Natal sem chuva. No sábado, dia 25, previsão de sol, poucas nuvens e temperatura que pode chegar a 29 graus. A instabilidade deve voltar apenas na próxima semana.

Compartilhe esta notícia