Previsão indica chuva para Botucatu nesta semana

Nova frente fria é prevista atingir o litoral paulista no decorrer do domingo, intensificando as instabilidades e as ocorrências de chuvas, sobre o estado de São Paulo.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira, 07, terá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Há uma estimativa de 45 milímetros de chuva.

Temperatura terá ligeira queda, com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. A instabilidade deve continuar até o próximo final de semana.

