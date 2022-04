Previsão indica chuva em Botucatu nesta quarta-feira, dia 13

Foto: Júnior Quinteiro

Frente fria atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo instável com muita nebulosidade e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas, algumas com descargas elétricas. Temperaturas em declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a quarta-feira, dia 13, será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A estimativa de chuva está em 27 milímetros, segundo a previsão. Também haverá uma ligeira queda na temperatura, com máxima de 26 graus e mínima de 17 graus.

Compartilhe esta notícia