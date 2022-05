Acontece Botucatu

Massa de ar seco permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo as condições de Tempo estável, com pouca nebulosidade e com baixos índices de umidade do ar durante a tarde. Temperaturas em gradativa elevação.

O fim de semana em Botucatu será de tempo estável e sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação.

Tanto no sábado (28) quanto no domingo (28), teremos a temperatura máxima chega a 27 graus, com mínima de 16 graus.

