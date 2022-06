Presos engolem drogas e minicelular durante ‘saidinha’ em Bauru

Divulgação SAP

Dois detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP 2) de Bauru (SP) precisaram passar por cirurgias para retirada de drogas e produto eletrônico do intestino que eles engoliram durante o benefício da saída temporária, conhecida como “saidinha”, de Corpus Christi. O objetivo seria introduzir esses produtos no presídio na volta da saída temporária.

Um deles ingeriu 53 porções de maconha e, após a cirurgia, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB), mas não corre risco de morrer. O outro preso ingeriu um minicelular e já recebeu alta médica após o procedimento cirúrgico.

O CPP II de Bauru registrou desde o último dia 20, início do retorno da “saidinha”, quase 30 casos de detentos flagrados pelo escâner corporal com imagens suspeitas no corpo tentando entrar na unidade com drogas e produtos de telefonia móvel.

No total, foram aprendidos 16 minicelulares e mais de 400 porções de drogas, entre maconha e cocaína.

Os detentos flagrados no escâner foram isolados na enfermaria do presídio e a maior parte conseguiu expelir os objetos, sem a necessidade de encaminhamento ao hospital. Sete deles, porém, precisaram ser levados para unidades de saúde da cidade.

Além dos dois que passaram por cirurgia, quatro foram medicados e expeliram os produtos ilícitos naturalmente. O sétimo detento ainda aguarda para ser submetido a procedimento cirúrgico para retirada de drogas do intestino.

